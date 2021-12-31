韩国将运营提高效率与安全的虚拟工厂

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韩国国际广播电台报道：最近随着产业现场因人们的安全疏忽而相继发生安全事故，不仅可以防止这种安全事故，还可以提高工程效率的所谓"数字孪生技术"备受关注。这是一种与实际工厂情况一致的虚拟空间运营方式。据KBS记者报道，这是一种在虚拟空间设置的工厂。工厂内的机器人持续不断地快速进行配件组装。在同一时间，实际工厂也和虚拟空间一样进行配件生产。在虚拟空间建造与实际工厂一模一样的孪生工厂，将现实与虚拟工厂相互连接，这就是数字孪生技术。在虚拟空间的组装过程中加入新的信息，实际组装工作也如同孪生一样同步进行。人们即使不去工厂，也能够方便地对工厂的工程进行管理，并通过实时资料分析，减少产品的不良率。SK电讯经理朴秀范介绍说，建立虚拟工厂后，对相关数据进行分析模拟，就能够在不中断工厂运营的情况下，降低产品不良率、提高开工率，最大限度地提高生产效率。最重要的是采用这一技术能够提高安全性。在虚拟空间指定特定地区为危险区域时,如果有人接近该地区, 就会响起警报声或工厂停止运转，因此相关企业引进数字孪生技术后, 没有出现一起安全事故。车辆配件生产商Korens公司本部长徐项烈(音译)说，在对人类行动进行分析的同时，当人们接近危险区域时，画面就会发出警告声，工厂设备会随之停止运转，能够提前预防安全事故的发生。成均馆大学产业工程系教授卢相道说，由于需要把多种设备和系统加以捆绑，因此需要一个可以收集各种数据的平台和可以集成的各种服务。韩国政府将把缺乏资金的中小企业指定为最优先支援对象企业，提供资金援助，帮助他们引进数字孪生技术。数字孪生是一种超越现实的概念，可以被视为一个或多个重要的、彼此依赖的设备系统的数字映射系统。数字孪生是个普遍适应的理论技术体系，可以在众多领域应用，在产品设计、产品制造、医学分析、工程建设等领域应用较多。在国内应用最深入的是工程建设领域，关注度最高、研究最热的是智能制造领域。