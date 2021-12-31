韩经济痛苦指数创十年来新高

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韩国国际广播电台报道：随着新冠疫情长期化，全球经济痛苦指数继续攀升。加拿大政策研究机构“菲莎研究所”近期调查了35个主要国家去年的经济痛苦指数，结果显示，西班牙(17.6)、希腊(15.7)、意大利(12.0)、爱尔兰(11.3)、瑞典(10.9)的痛苦指数高居前五，韩国(6.0)排名靠后，位列第28。虽然韩国排名较低，但相较前一年和新冠疫情暴发之前的情况，韩国的经济痛苦指数也有所上升，其他国家的情况也是如此。韩国现代经济研究院根据统计厅发布的消费者物价和失业率公布的数值显示，去年韩国经济痛苦指数为6.2，创下2011年（7.4）以来的最高值，且较2019年(4.2)和2020年(4.5)大幅上升。韩国经济痛苦指数大幅上升的主要原因是去年消费者物价涨幅高达2.5%，创下十年来新高。显示体感物价的生活物价也上涨3.2%，涨幅创十年来新高。去年，韩国失业率为3.7%，较2020年下降0.3个百分点，但优质工作岗位减少，且个体户受到新冠疫情重创。在新冠疫情下，美国经济痛苦指数也大幅上升，从2019年的5.5上升到2020年的9.3，2021年再升至10.0。虽然去年美国失业率为5.3%，较前一年下降2.8个百分点，但物价涨幅高达4.7%，为此前的近四倍。通货膨胀加重了老百姓的生活负担，而今年经济形势能否得到改善也是未知数。