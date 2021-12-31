韩副财长：美FOMC会议结果对韩金融市场影响不大

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议宣布美联储不久后将上调基准利率。对此，韩国政府表示，这一结果不会对韩国金融市场造成大的影响。企划财政部第一次官李亿远27日在首尔明洞银行会馆召开宏观经济金融会议，他在会上表示，隔夜国际金融市场消化了此次联邦公开市场委员会会议结果，市场波动有限。李亿远指出，会议结果大致符合市场预期，不过会议没有排除加息次数多于此前预期的三次的可能性，鹰派色彩明显。隔夜国际金融市场股价下跌、利率上升，呈现出继续规避风险的局面。不过李亿远也指出，市场一定程度上已提前反映了对美联储货币政策正常化速度的担忧，因此波动幅度不及前一天。李亿远表示，与全球性通胀有关的不确定性仍然存在，有可能影响货币政策正常化的速度。今后将密切关注国内外金融市场情况，必要时将提前采取措施、稳定市场。在国债市场方面，必要时将与韩国银行进行政策合作，适时采取回购国库债权等措施。李亿远还就乌克兰局势表示，若动荡局势长期化，将无法排除原材料价格涨幅扩大、出现供需不稳定的可能性。对此，政府已新建有关部门联合紧急应对工作小组，以迅速应对今后情况的变化。政府将通过工作小组对国内石油储备、有色金属、稀有金属的库存情况进行评估。