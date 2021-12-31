北韩主要机关网站修复 或受DDoS攻击影响

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韩国国际广播电台报道：27日上午，北韩主要机关网站在经过一段时间的连接不畅后修复。外界关注这是否受到了针对北韩的网络攻击的影响。截至当天上午8时，北韩劳动党机关报《劳动新闻》、朝中社、外务省、高丽航空、内阁机关报《民主朝鲜》的网站继前一天后继续发生连接问题。部分网站虽然暂时连接成功，但很快断线或无法打开。不过目前上述网站已恢复平时的连接水平。分析认为，北韩网站瘫痪可能是受到了前一天网络攻击的影响。据路透社26日援引英国网络安全研究员朱纳德·阿尔里（音译）的话报道，北韩遭到了据推测为分布式拒绝服务攻击（DDoS）的网络攻击。阿尔里表示，在网络遭受攻击期间，北韩所有网站均瘫痪，此后部分网站仍持续断线或速度缓慢。分布式拒绝服务攻击从26日上午起持续了约六个小时，此后虽然邮件服务器被修复，但其他机构网站仍未恢复。分布式拒绝服务攻击是一种通过大量连接要求使服务器超负荷的攻击手法，可导致服务器无法正常运行。据情报部门的信息，北韩侦察总局下设黑客有关组织，对全球政府、企业、虚拟货币交易所等进行黑客攻击。有分析认为，虽然北韩黑客攻击能力在全球数一数二，但在修复对自身攻击引发的网络问题时有可能遭遇了困难。