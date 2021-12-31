全球最大自贸协定RCEP2月1日在韩生效

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韩国国际广播电台报道：全球最大规模的自贸协定《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将于2月1日在韩国生效。据产业通商资源部27日介绍，《区域全面经济伙伴关系协定》是由东盟十国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰共15方参与的多边贸易协定，参与国占据全球国内生产总值（GDP）、人口和贸易规模的三分之一，生效后该协定也将成为韩日之间的首个自贸协定。韩国对协定成员国的出口额为2690亿美元，占到韩国总出口额的一半。韩国去年12月3日向东盟秘书处交存核准书。根据规定，协定将在自交存日起算的60天后即2月1日开始在韩国正式生效。协定已从本月1日起在中国、日本等十个国家生效。《区域全面经济伙伴关系协定》生效后，汽车、零部件、钢铁等韩国主力产品和网络游戏、动漫、电影、音源等服务所面临的市场将进一步开放，韩国企业将更易进入相关市场。另外，区域内国家之间的原产地认证标准将得到统一、原产地累积范围将扩大，原产地证明方法也将多样化，韩国企业利用协定的负担将减轻。为提高企业对协定的利用度，政府构建了关税税率和原产地信息数据库，并在全国各地海关设置支援中心。企业可在关税厅“Yes FTA”、贸易协会“TradeNavi”网站上搜索自贸协定签署国家的通关信息和关税税率、原产地信息等。