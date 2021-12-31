北韩宣布30日发射“火星-12型”中远程弹道导弹

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韩国国际广播电台报道：北韩宣布30日试射的中远程弹道导弹为“火星-12型”，且验收试射取得成功。验收试射是指任意抽取即将部署的导弹进行试射，以检验其品质。这意味着“火星-12型”正在生产部署之中。据朝中社31日报道，根据国防科学院和第二经济委员会等有关机构的计划，于1月30日进行了“火星-12型”地对地中远程弹道导弹的验收试射。报道还称，验收试射旨在对正在生产的“火星-12”型地对地中远程弹道导弹进行抽验，全面确认该武器系统的精确度，国防科学院确认了“火星-12型”武器系统的精确度、安全性和操作有效性。这确认了“火星-12型”正进行大量生产和实战部署。朝中社还报道称，国防科学院考虑到周边国家的安全，运用最大高角发射方式，在西北部地区向朝鲜东海发射。朝中社还公开了导弹发射车发射“火星-12型”的照片以及安装在导弹上的摄像机拍摄的地球图像资料。不过报道并未提到金正恩是否观摩。韩国联合参谋本部表示，北韩于30日上午在慈江道舞坪里一带向东海发射一枚中程弹道导弹。韩国将射程为3000-5500公里的弹道导弹分类为中程导弹，不过北韩称之为中远程导弹。韩国联合参谋本部表示，前一天高角发射的导弹飞行距离约为800公里，顶点高度约为2000公里。若按照30-45度的正常角度发射，导弹最大射程预计超过4000公里。这是北韩2017年11月发射“火星-15型”洲际弹道导弹后，首次试射中程以上级别弹道导弹。北韩上一次试射中程弹道导弹是2017年9月的“火星-12型”。