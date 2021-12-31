民调：尹锡悦支持率40.2% 李在明38.5%

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：31日公布的民调结果显示，在多名候选人竞争的前提下，共同民主党总统候选人李在明与国民力量党候选人尹锡悦难分胜负。国民之党候选人安哲秀的支持率停留在10%以上。民调机构Realmeter受《Oh My News》委托于23日-28日对全国3047名18周岁及以上成人进行的调查结果显示，尹锡悦的支持率为40.2%，较上周下滑1.8个百分点。李在明为38.5%，较上周上升1.7个百分点。两名候选人的差距从上周的3.5%缩小至1.7%，处在统计误差范围之内。安哲秀的支持率为10.3%，较上周上升0.3个百分点。正义党候选人沈相奵的支持率为2.4%，较上周下滑0.1个百分点。当选可能性为尹锡悦45.6%、李在明44.2%、安哲秀3.8%、沈相奵1.1%。本次调查可信任度为95%，误差范围在±1.8个百分点。韩国社会舆论研究所（KSOI）受TBS委托于28日-29日面向全国18周岁及以上成人进行的定期调查结果显示，尹锡悦支持率为41.6%、李在明为37.9%，两人差距为3.7%，处在统计误差范围之内。安哲秀的支持率为10.6%，下滑1.0个百分点。沈相奵支持率为3.0%，金东兖为0.8%。当选可能性为尹锡悦47.3%、李在明43.3%、安哲秀4.8%、沈相奵1.1%、金东兖0.3%。对于将切实履行政策和竞选承诺的候选人，41.4%的应答者选择了李在明、37.6%选择尹锡悦、12.6%选择安哲秀、3.1%选择沈相奵、0.5%选择金东兖。49.1%的应答者表示将投票给在野党候选人以审判现政权，41.4%表示将投票给执政党候选人以维持政策的稳定和连续性。本次调查可信任度为95%，误差范围为±3.1个百分点。韩国社会舆论研究所采用了无线自动应答方式，应答率为8.8%。Realmeter采用了无线电话询问（30%）、无线自动应答（65%）、有线自动应答（5%）混合的方式，应答率为10.0%。具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。