《区域全面经济伙伴关系协定》1日对韩国正式生效

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韩国国际广播电台报道：作为世界最大规模自由贸易协定的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)1日起对韩国正式生效。这是根据韩国政府委托批准书于去年12月3日起60天后生效的规定而于当天对韩国生效，比韩国提前完成批准程序的中国和日本等10个国家已提前一个月于上月1日生效。《区域全面经济伙伴关系协定》生效将扩大韩国对外的“通商领土”，不仅扩大韩国产汽车、钢铁、配件等既有产品的出口，还将进一步扩大游戏和电影等领域产品的对外出口。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）是2012年由东盟发起，历时八年拟定。由包括非东盟成员的韩国、中国、日本、澳大利亚、新西兰和东盟十国共15方成员制定参与。《区域全面经济伙伴关系协定》的签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。韩国向《区域全面经济伙伴关系协定》成员的出口占韩国对外整体出口的一半水平。为顺利履行《区域全面经济伙伴关系协定》，韩国政府已进行了相关法令的修改工作。为使韩国企业提高自由贸易协定的运营效率，构筑了能够易于掌握关税和原产地等信息的数据库，在全国各个地区海关内设立了应用支援中心，还扩充了自由贸易协定的海外应用支援中心。