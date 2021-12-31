韩新增新冠病例首超两万例 3日起转为快速抗原检测体系

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国单日新增新冠确诊病例首次超过两万例。中央防疫对策本部表示，以2日0时为准，全国新增20270例新冠确诊病例，其中本地感染病例为20111例，境外输入病例为159例。单日新增病例于1月26日首次超过一万例，时隔一周超过两万例。分析认为，奥密克戎较原有新冠病毒传染力强两到三倍，成为韩国主要流行毒株后，目前已成为主导新冠疫情扩散的主要毒株，导致新增病例快速增加。不过相较疫情扩散规模，死亡率略有减少，以2日0时为准，新冠死亡率为0.77%，相较前一周减少0.1个百分点。同期危重患者减少100多例，从385例减至278例。全国重症患者病床启用率为15.8%，处于稳定状态。但症状轻微的居家治疗患者人数翻番，从一周前的37000余人增至89000余人。为应对轻症患者大量增加，防疫当局从3日起实施奥密克戎应对体系，以高风险群体为主优先进行PCR检测。高风险群体包括60岁及以上高龄者、接到保健所通知的密切接触者、快速抗原检测呈阳性者、持有医生出具的出现疑似症状意见书的人员以及疗养医院等易感染设施的从业人员等。一般民众可以在新冠病毒检测点以及可以进行新冠病毒检测和治疗的定点医院进行快速抗原检测，快速抗原检测呈阳性的人员可进行PCR检测。防疫当局决定将目前400余家定点医院迅速增至1000余家，民众今后将可在主要网站查阅相关医院的信息。