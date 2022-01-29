RCEP生效 韩维持日本水产品进口限制

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：全球最大规模自贸协定《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）在韩国正式生效，不过韩国将继续维持对日本水产品的进口限制。尽管日本政府在协定生效当天便要求韩国政府取消日本水产品进口限制，但韩国政府表示，国民的健康和安全第一。日本政府发言人、官房长官松野博一1日在例行记者会上表示，《区域全面经济伙伴关系协定》已在韩国生效，预计将对日本和地区的经济增长作出贡献。松野博一还表示，取消日本食品进口限制是最重要的课题之一，日本将继续强烈要求韩国尽快取消东日本大地震后实施的日本食品进口限制措施。对此，韩国外交部有关人士2日在与韩联社的通话中表示，政府秉持国民健康和安全第一的原则，首先要做的是打消国民对日本农水产品的担忧。分析指出，这意味着在日本水产品的安全性得到最终验证前无法重启进口。韩国政府有关人士也指出，《区域全面经济伙伴关系协定》允许出于对国民生命和健康的考虑，对部分产品实施进口限制，因此协定生效与对日本水产品实施进口限制不存在关联。政府还就《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）表示，不会为了加入协定而放宽对日本水产品的进口限制。2011年3月东日本大地震导致福岛核电站事故发生后，全球55个国家和地区对日本福岛等地的水产品等食品实施进口限制，目前包括韩国、中国在内的13个国家和地区仍维持进口限制措施。