韩总统候选人民调：尹锡悦支持率46%、李在明38%、安哲秀8%

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韩国国际广播电台报道：据4日发布的民调结果显示，在多方对决中，国民力量党总统候选人尹锡悦支持率领先共同民主党总统候选人李在明，双方支持率差距处在误差范围外。美国合众国际社（UPI）委托Research view民调公司于1-3日以全国1000名18周岁及以上成人为对象进行的调查结果显示，尹锡悦的支持率为46%、李在明的支持率为38%，双方支持率相差8个百分点。尹锡悦的支持率较前一周上升一个百分点，李在明的支持率下跌一个百分点，双方支持率差距处在误差范围外。国民之党总统候选人安哲秀的支持率为8%，较前一周下跌一个百分点。正义党总统候选人沈相奵的支持率为3%，较前一周下跌一个百分点。从支持各候选人的选民年龄段来看，20岁年龄段(51%)、60岁年龄段(58%)和70岁及以上年龄段(59%)的选民支持尹锡悦，30岁年龄段(45%)的选民支持李在明。在40岁年龄段选民当中，42%支持李在明、38%支持尹锡悦。在50岁年龄段选民当中，45%支持李在明、42%支持尹锡悦。本次民调通过85%无线电话和15%有线电话的随机拨号(RDD)ARS自动应答方式进行，可信任度为95%，误差范围为±3.1个百分点。详细内容可在中央选举舆论调查审议委员会网站进行查阅。