尹锡悦和李在明支持率在误差范围内竞争激烈

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韩国国际广播电台报道：7日发布的6家舆论调查机构最新数据显示，共同民主党总统候选人李在明和国民力量党总统候选人尹锡悦的支持率在5家调查中在误差范围内竞争激烈。韩国社会舆论研究所(KSOI)受TBS委托于本月4-5日以全国1011名18周岁以上国民为对象进行的总统候选人支持率调查显示，尹锡悦的支持率为44.6%，李在明的支持率为38.4%，两者的支持率差距为6.2个百分点，处在误差范围内。与前一周相比，尹锡悦的支持率上升3个百分点，李在明的支持率上升0.5个百分点。国民之党总统候选人安哲秀的支持率较前一周下降2.3个百分点，为8.3%。正义党总统候选人沈相奵的支持率为2.9%。新浪潮党总统候选人金东兖的支持率为0.3%。在下届总统选举性质的提问中，52.3%的受访者回答“在野党总统候选人实现政权交替”，38.5%的受访者回答“政权再创”。本次调查可信任度为95%，误差范围为±3.1个百分点。韩国舆论调查机构Realmeter受Ohmynews委托于本月2日-4日以1509名全国18周岁以上国民进行的调查显示，尹锡悦的支持率为43.4%，李在明的支持率为38.1%，两者相差5.3个百分点，超过了误差范围。与前一周的调查结果相比，尹锡悦的支持率上升了3.2个百分点，李在明的支持率下降了0.4个百分点。国民之党总统候选人安哲秀的支持率较前一周下降了2.8个百分点，为7.5%。正义党总统候选人沈相奵的支持率较前一周上升了0.1个百分点，为2.5%。在下届总统当选可能性调查中，尹锡悦以49.0%的比率在误差范围外超过了李在明的40.8%。安哲秀和沈相奵分别为4.2%和0.5%。本次调查可信任度为95%，误差范围为±2.5个百分点。