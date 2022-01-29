韩国四大政党总统候选人11日举行第二次电视辩论

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韩国国际广播电台报道：韩国四个政党总统候选人李在明、尹锡悦、沈相奵、安哲秀的第二次电视辩论定于11日举行。韩国记者协会将通过四个综合电视频道和两个新闻专门频道于本周五11日晚8时举行四党总统候选人电视辩论。四名候选人均参加本次电视辩论，主持辩论的人选由记者协会推荐并获四个政党的同意。此次辩论将分政治、经济、社会和自由辩论四个部分进行。记者协会方面表示，将听取会员机构的意见，本次辩论还将验证各候选人的舆论观点。记者协会当初与JTBC一同推进举行9日的电视辩论,但后来才决定参与的国民力量党要求由综合频道共同主管以及变更辩论日程等,且在事先进行相关协商的过程中对主持人的选定问题也出现了意见分歧，因此原定9日进行的电视辩论未能成行。对此，记者协会表明立场称，对于在选定电视辩论主管电视台的过程中因对电视台的意见收集不足而引起混乱的问题,谨向MBN、Channel A、TV朝鲜三家综合频道表示道歉，并承诺防止类似事件再次发生。11日，四党候选人将继3日三家地面波电视台主管举行电视辩论后第二次参与电视辩论。选举管理委员会主管的法定电视辩论将在正式选举活动开始后的21日、25日和3月2日分三次进行。