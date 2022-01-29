10日开始韩国更改新冠居家治疗体系

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韩国国际广播电台报道：据KBS记者报道，随着新冠确诊患者的增加速度远超预期，韩国政府更改医疗体系，除高危患者外，一般确诊患者将自行进行健康管理。在奥密克戎毒株进一步蔓延的情况下，政府还决定维持新学期正常返校上课原则。居家治疗监测变更方案将从本月10日开始在全国实行。60岁及以上新冠患者和服用新冠治疗药物的集中管理群和现在一样每天进行两次健康状态监测，并提供居家治疗套装。一般确诊患者出现症状时应主动联系医疗机构并接受治疗,但不向其提供治疗套装。即使家人中出现新冠病毒确诊患者, 但完成新冠疫苗预防接种的同居家属也不用进行居家隔离。另一方面，韩国教育部门日前发布了新学期正常返校上课的方针，但根据各学校的情况，决定放宽校方教务运营裁量权。教育部教育课程政策官咸永基(音译)表示，今后并不是进行全国性的判断，而是按照各学校学生出现的确诊人数或者是否停止学生返校上课为基准予以判断。学校的防疫体系也会发生变化。如果出现新冠确诊患者，学校将自行对接触者进行分类和检测。接触者中无症状者进行快速抗原检测后结果为阴性，将可正常上学，且一周内进行三次检测。教育部决定首先确保650万份快速抗原检测试剂，并设立移动型PCR检测点。