韩时隔43年废除免税店购买限额 国家战略技术生产设施可获税额减免

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韩国国际广播电台报道：韩国政府9日公布了《2021年度修正税法后续施行规定修正案》。修正后的施行规定将经立法预告和法制处审核后，从下月起实施。政府决定从下月开始废除5000美元的韩国公民离境免税店购买限额。由此，免税店购买限额时隔43年成为历史。政府还详细规定了半导体、电池、疫苗三大国家战略技术可适用高税额扣除的商业化设施。具体来看，半导体领域包括16纳米级以下的DRAM和128层NAND闪存存储生产设施、下一代存储芯片生产设施、半导体晶圆生产设施等；电池领域包括下一代高性能锂电池生产设施等；疫苗领域则包括使用防御物质的疫苗生产设施等。在上述设施的投资费用方面，中小企业可获得16%的税额扣除；大企业和中坚企业将分别适用6%和8%的税额扣除率。新增长技术的商业化设施范围也有所扩大。在现有的未来型汽车等十个领域、共155种设施的基础上新增碳中和领域，总计11个领域、共181种设施。另外，为减轻罕见病患者的治疗费负担，免征进口增值税的医药品从现有的11种扩大至14种。修正案还扩大了为员工加薪后可获税额减免优惠的中小企业的范围。中小企业平均工资增加率标准从现行的3.8%下调至3%，加薪超过3%的中小企业将可就超出部分获得20%的税额扣除。