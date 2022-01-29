统计显示：2026年韩20周岁男性将较2020年减少约30%

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韩国国际广播电台报道：韩国今后五年服兵役的20周岁男性将减少约30%。大学生、小学生也将分别减少24%和14%。另外，劳动年龄人口的减幅将超出预期，到2025年将较2020年减少约5%。韩国政府10日公布了“第四期人口政策工作小组及专门负责小组主要领域和讨论方向”，就人口结构变化和预期作出了上述整理。负有兵役义务的20周岁男性人口将从2020年的33.4万人减少至2026年的23.6万人，减幅为29.5%。2026后的十余年间将维持在20万人出头，此后将再次出现骤减，到2040年代初期将减至12.6万人，仅为目前的一半。在学龄人口方面，大学学龄人口将在今后五年间减少24%，在未来二十年间减少51%。小学学龄人口将在未来五年减少14%，未来十年减少42%。劳动年龄人口将从2020年的3737.9万人减少至2070年的1736.8万人。短期减幅也将远超预期，未来五年劳动年龄人口将减少177万人，较2019年人口估算时期的预期值多出25万人。政府表示，劳动年龄人口的减少将导致劳动供给减少、经济规模萎缩，从而使增长潜力恶化。去年12月公布的2021年未来人口估算显示，新冠疫情加剧了人口结构变化的幅度和速度。预计到2070年，韩国人口将从2020年的5184万人减少至3766万人。