韩拟加强婚育激励机制 推广兼顾育儿的工作方式

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府10日公布了“第四期人口政策工作小组及专门负责小组主要领域和讨论方向”。政府将大幅加强对婚育青年群体的补助，推广可兼顾育儿的工作方式，寻求方案解决疫情导致外籍人力不足的问题。第四期人口政策工作小组及专门负责小组以人口冲击成为现实的时间点为准，将人口问题划分为短期、中期和长期。小组将着手讨论亟需在五年内应对的短期问题，具体包括扩充劳动年龄人口、加强收缩社会适应力、应对快速的老龄化和应对超低生育率。在超低生育率问题方面，小组将摸索方案，面向为婚育问题而烦恼的青年提供大力补助，例如改善税制和金融制度、扩大对不孕不育家庭的支援等。为扩充劳动年龄人口，小组将致力于提高女性经济活动参与度、进一步投入外籍人力。政府表示，将出台可从根本上缓解育儿负担的方案。另外，为推动因生育而出现职业空白期的女性尽早回归职场，将加强对企业的激励机制，并完善职业培训。政府还将制定应对短期外籍人力不足的方案，并完善签证、税制和定居条件，吸引新产业领域的优秀外籍人才。对于此前备受关注的延长老年人就业时间问题，政府将选定短期、中期课题，从长计议。此次将首先推动社会讨论，完善就业和工资体系等。应对兵力资源和学龄人口减少也是第四期人口政策小组的短期主要课题。在兵力资源方面，政府将推动实现以中层干部为主的兵力结构，并重组军队人力补充体系。在学龄人口减少方面，政府强调需面向小学和大学出台更大胆的政策。预计政府将正式推动大学规模适度化、调整招生规模，并着手展开小学财政、设施和人力的效率化工作。政府表示，第四期人口政策小组于本月内正式成立，并从今年第三季度起先后公布具体对策。