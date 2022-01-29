韩民主主义排名升至第16位 北韩首次未列倒数第一

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韩国国际广播电台报道：韩国民主主义成熟度在全世界167个国家当中位列第16位，较去年上升七个名次。据英国《经济学家》周刊附属经济分析机构“经济学人智库”(EIU)当地时间10日发布的“民主主义指数2021” (Democracy Index 2021)资料显示，韩国在满分10分中获得8.16分，位列全球第16位。韩国去年获得8.01分，位列第23位，今年上升了七个名次，时隔五年从“部分民主”(Flawed democracy)跻身于“完全民主”( Full democracy)国家行列。经济学人智库从2006年开始以167个国家为对象，对选举过程和多元主义、政府职能、政治参与、政治文化、国民自由五个领域进行评价，计算民主主义发展水平分数。超过8分的国家为“完全民主国家”、6分-8分的国家为“部分民主国家”、4分-6分的国家为“混合政权”、4分以下的国家为“权威主义体制”。从各项目来看，韩国在选举过程和多元主义项目中获得9.58分、政府职能获得8.57分、政治参与获得7.22分、政治文化获得7.5分、国民自由获得7.94分。相较去年，选举过程和多元主义的分数分别上升0.41分和0.36分，带动整体平均分数上涨。北韩排名升至第165位，从开始该项调查的2006年以后，首次未列倒数第一。