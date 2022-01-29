韩总统候选人支持率民调：李在明支持率34% 尹锡悦37.7%

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韩国国际广播电台报道：根据KBS进行的民调结果显示，选民对李在明和尹锡悦两位总统候选人的支持率差距处于误差范围内。首先在“若明天选举，您将投哪位候选人”的问题中，共同民主党候选人李在明的支持率为34%、国民力量党候选人尹锡悦的支持率为37.7%，二者支持率相差3.7个百分点。正义党候选人沈相奵的支持率为3%、国民之党候选人安哲秀的支持率为9%。相较1月，李在明支持率停止下滑势头，尹锡悦支持率停止上升势头。在“当选展望”问题中，47.4%的人认为尹锡悦将当选总统、40.4%的人认为李在明将当选总统。认为通过本次大选应进行政权更替的意见占比54.7%。在持应进行政权更替意见的人群中，认为尹锡悦和安哲秀应进行在野党候选人单一化的意见占比64.7%，在“应由哪位候选人成为在野党单一候选人”的问题中，近七成人认为是尹锡悦。针对3日进行的首场电视辩论，回答收看或了解了辩论内容的回答者占比约为83%。在“哪位候选人辩论表现良好”的问题中，李在明为25.8%、尹锡悦为24.2%、沈相奵和安哲秀分别超过12%。本次民调由KBS委托韩国Research从7日起在三天时间里进行，详细内容可在KBS网站进行查阅。