韩美日北核问题首席代表商讨北韩导弹挑衅应对方案

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国和日本北韩核问题首席代表当地时间10日在夏威夷火奴鲁鲁举行面对面协商，就北韩连续进行导弹挑衅的应对方案进行了讨论。韩国北核问题首席代表、外交部韩半岛和平交涉本部长鲁圭德在夏威夷亚太安全研究中心(APCSS)与美国对北韩政策特别代表金成和日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕接连举行韩美、韩日和韩美日首席代表协商。韩美日三国代表在会谈中敦促北韩停止加剧紧张的行为、重返对话。当天协商开始前，鲁圭德在夏威夷亚太安全研究中心接受媒体采访时表示，当前韩半岛形势极为严峻，去年底和今年以来北韩发表的言论和采取的行动令人担忧。鲁圭德说，韩方将与美国和日本集中讨论北韩问题的解决方案。鲁圭德表示，各方一直就各种方案进行讨论，将视情况而定。目前也有特殊情况，三方将商讨哪种方案能够发挥作用和具有实效性，待时机成熟时将向外界透露具体内容。对于解决北韩问题的方案中是否包括韩国政府推进的《终战宣言》，鲁圭德表示，有必要观察时机，将视当前情况下《终战宣言》能发挥多大作用再做定夺。韩国外交部当天也通过报道资料表示，韩美日北核问题首席代表对北韩接连发射导弹等近期严峻的韩半岛局势进行了评估，敦促北韩停止加剧紧张的行为，尽早重返对话和外交之路。