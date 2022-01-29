安哲秀提议以民调方式单一化 尹锡悦称会考虑但有遗憾之处

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韩国国际广播电台报道：韩国国民之党总统候选人安哲秀13日向国民力量党候选人尹锡悦提议以“民意调查竞选”的方式进行在野党候选人单一化。尹锡悦虽然对单一化表示肯定，但对民意调查竞选方式表示怀疑，预计双方今后将就单一化方法展开拉锯战。安哲秀当天上午完成候选人登记后通过YouTube举行特别记者会时表示，提议在野党候选人进行单一化，以实现更好的政权更替。安哲秀提议，双方在国民面前联合公布并承诺履行下一届政府的施政目标和创新课题，之后以民意调查国民竞选的方式决定最终候选人。无论谁当选，另一人应成为竞选伙伴，创造出压倒性的胜利。安哲秀提议采用去年4.7首尔市长补选当时的民调竞选方式。当时国民力量党候选人吴世勋与国民之党候选人安哲秀通过两家民调机构分别面向1600人进行了“适合度（800人）”、“竞争力（800人）”调查，并对结果合计选出了单一候选人。对此，国民力量党候选人尹锡悦则表示，自己也听说了民调方式竞选，会予以考虑，不过仍有一些遗憾之处。国民力量党表示，民调方式包括执政党支持群体，存在逆向选择的可能性，或被利用为“分裂在野势力的策略”。不过两党均表示将很快展开单一化讨论。共同民主党候选人李在明并未对单一化作出直接表态，仅表示当前民生最为重要，需要以国民为中心走向未来。正义党候选人沈相奵表示，安哲秀曾经称两党间的政权更替是既得利益层的交替，对安哲秀此举感到失望。