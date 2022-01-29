韩拟本月底面向新冠高风险群体启动第四剂疫苗接种

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韩国国际广播电台报道：随着奥密克戎变异毒株扩散，韩国政府决定本月底启动第四剂新冠疫苗接种工作，以保护感染高风险群体。中央灾难安全对策本部第一次长权德喆14日在会议上表示，由于60岁及以上高龄确诊病例再次增加，目前正计划从2月底开始为免疫力低下者、疗养医院及设施入住人员等接种第四剂新冠疫苗。60岁及以上确诊病例占比在最近三周从8.0%持续上升至11.7%。权德喆表示，奥密克戎成为主要流行毒株后仅三周，确诊病例便增至原先的十倍，最近更是连续数天单日新增5万例以上。60岁及以上高风险确诊病例每天增加6000余例，居家治疗患者已累计超过23万例。不过奥密克戎的重症转化率相对较低，目前危重病床启用率停留在20%多。权德喆表示，检测和治疗将集中于重症转化、死亡风险较高的60岁及以上居家治疗重点管理对象，对原有防疫体系进行重组后确保的防疫和医疗人员正投入到居家治疗患者的管理工作中。目前政府已确保674家居家治疗患者管理医疗机构，最多可负责20万名重点管理对象。另外，居家治疗医疗咨询中心和行政指南中心已从本月10日起投入运营。权德喆还表示，从14日起，对住院、隔离的新冠患者的生活补贴发放标准由家庭成员数改为实际隔离人数，居家治疗患者的追加补贴和带薪休假费补贴上限也将根据实际情况调整。权德喆还表示，为缓解新冠自我检测试剂供需不稳情况，截至本月底将供应3000万人份试剂，并向托儿所、老人福利设施等高风险感染场所免费发放。