韩外长：正确的历史认识是发展韩日关系的基础

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韩国国际广播电台报道：为出席韩国、美国、日本外长会谈而访问夏威夷火奴鲁鲁的韩国外交部长官郑义溶当地时间12日下午与日本外务大臣林芳正举行双边会谈，就两国间亟待解决的主要问题交换了意见。此次是林芳正就任后两国外长首次会晤，也是日本推动日帝强占时期朝鲜人从事强制劳役的佐渡岛矿山申遗后，两国高层官员首次举行会谈。会谈持续了约40分钟。韩国外交部会后公布的新闻资料指出，郑义溶强调，韩日两国是应共同合作、推动东北亚和世界和平与繁荣的最邻近国家，正确的历史认识是发展面向未来的韩日关系的基础。郑义溶还指出，这种历史认识在过去韩日代表性的会谈、声明和宣言中达成了共识。基于这一观点，郑义溶再次说明了韩国政府在强制劳动、日军慰安妇问题上的立场，并建议加快两国外交部门间的磋商，摸索受害者能够接受的解决方案。外交部表示，郑义溶对日本决定推荐佐渡岛矿山为联合国教科文组织世界遗产候选地表示强烈遗憾和抗议，并敦促日方先忠实履行2015年日本近代工业设施申遗时主动承诺的后续措施。郑义溶还强调日本应尽早撤回对韩出口限制措施，称日本针对韩国特定产业采取的措施从逻辑上不符合韩美日关于加强全球供应链稳定性的磋商。外交部表示，两国外长重申旨在尽早重启韩半岛和平进程的对北韩对话的必要性和韩日、韩美日合作的重要性，商定今后继续保持紧密合作。双方还商定两国外交部门继续保持紧密沟通，以推动发展面向未来的两国关系。