日本佐渡岛矿山申遗推荐书排除朝鲜人被强制劳役时期

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韩国国际广播电台报道：据14日消息，日本政府推荐日帝强占时期朝鲜人被迫从事强制劳役的佐渡岛矿山为联合国教科文组织世界文化遗产，申遗对象时间段截至19世纪中叶，不包括日帝强占时期。日本政府有关人士在与韩联社的通话中，就向联合国教科文组织提交的佐渡岛矿山推荐书中申遗对象时间段表示，日方认为16世纪至19世纪中叶的生产技术、生产体系具有世界遗产价值，对此进行了推荐。佐渡市、新潟县和日本政府此前公布的说明资料中也将时间限定于“16-19世纪”、“江户时代（1603-1867年）”，对佐渡岛矿山的价值进行了说明。这名有关人士就推荐书是否反映了日帝强占时期的情况表示，（佐渡岛矿山具有世界遗产）价值的对象时间段主要是江户时代。对于推荐书是否提及韩半岛劳动者曾在佐渡岛矿山被迫从事劳役，这名人士仅表示，推荐书为非公开，不方便回答。分析认为，日本在推荐资料中未提及朝鲜人从事强制劳役的可能性极高，即使提及，也不会正面提到日本的加害历史。也就说，日本政府以回避朝鲜人遭强制劳役历史的方式推荐了佐渡岛矿山申遗。1月28日，日本首相岸田文雄就韩国反对佐渡岛矿山申遗表示，这是韩国单方面的看法。日本外务大臣林芳正也曾表示，日本已向韩国方面表明无法接受韩方单方面的主张。韩国政府有关人士表示，由于日本政府和联合国教科文组织尚未正式公开推荐书，因此无法了解具体内容。另外，推荐书内容有可能在日本与联合国教科文组织商讨的过程中进行更改。日本外务省有关人士表示，日本政府以“佐渡岛金矿”(Sado island gold mines)的名称提交了推荐书。而2010年提交的推荐暂定目录中的名称为“以黄金为中心的佐渡矿山遗产群”(The Sado complex of heritage mines, primarily gold mines)。不过由于日本政府坚持否认强制劳役历史，无论使用何种名称，韩日间的历史争议仍将无法避免。根据正常的审批程序，佐渡岛矿山申遗结果预计将于明年夏天公布。