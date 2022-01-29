韩政府研讨学生和教职员工返校前进行快速抗原检测

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韩国国际广播电台报道：韩政府推进3月学校开学之际，幼儿园、小学、初中和高中学生以及教职员工在返校前进行快速抗原检测的方案，检测需要的试剂将由政府无偿提供。不过学生家长对此的反应不尽相同。这里是首尔一所小学，开设了九个托管班，由于出现确诊病例，两个托管班的学生无法上学。波拉梅小学校长金甲哲（音译）表示，学生家长目前就各种事项咨询学校，比如说，孩子发低烧了，应不应该去上学；或者孩子好像得了感冒，应不应该去上学等等。临近3月学校开学返校，为预防校内传染，政府正推进返校前要求学生和教职员工进行快速抗原检测。包括非新冠疫苗接种对象的幼儿园和小学生在内，中学生、高中生和教职员工均需进行快速抗原检测，检测对象共计690余万人。前往学校之前，学生和教职员工需在家中使用自我检测试剂进行检测，结果呈阴性后方可上学。幼儿园和小学生每周进行两次检测，初中、高中生和教职员工的检测次数正在进行研讨。不过学生家长对教育部的上述方针感到担忧。小学六年级学生家长裴惠卿（音译）表示，孩子对检测感到痛苦，可能会因此而不愿上学。小学一年级学生家长崔泰卿（音译）表示，没有症状也要检测吗？很多人都这么想。也有些学生家长认为为预防感染，有必要进行检测。小学三年级学生家长金大焕（音译）表示，检测后能够知道呈阳性或呈阴性，送孩子上学的家长会感到更放心，学校也可以预防感染。