韩国第二十届总统选举竞选活动正式拉开序幕

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韩国国际广播电台报道：韩国第二十届总统选举竞选活动15日正式展开，各政党总统候选人当天在全国各地向民众展示下一届政府的宏伟蓝图。执政党共同民主党总统候选人李在明当天在大邱进行游说时强调，大邱离自己的故乡安东很近，呼吁保守势力较强的大邱和庆尚北道地区掀起新的变化。在此之前，李在明15日0时在釜山港拉开了竞选活动的序幕。李在明于上班高峰时段在釜山釜田站发表演说时表示，如果是好的政策，无论是洪准杓还是朴正熙的政策，自己都将予以推行，以此强调了“实用政治”和“统合政府”的政策纲领。李在明表示，将作为有能力的经济总统，切实改善国民的生活，并作为克服危机的总司令，力克疫情。之后，李在明分别前往大邱、大田进行游说，然后回到首尔。韩国第一在野党国民力量党总统候选人尹锡悦15日在大田进行游说时表示，自己将成为和谐与清廉的总统，将大田打造成韩国的行政首都。当天早晨，尹锡悦前往国立首尔显忠院进行参谒，然后前往首尔光化门和清溪广场正式拉开竞选活动的序幕。他说，凌驾于国民之上的总统府青瓦台时代将告一段落，将开启与国民同行的光化门时代。尤其是本次的总统选举是审判腐败与无能的选举，我们必须取得胜利，实现政权交替。尹锡悦在结束大田游说后，前往东大邱站广场强调扶持第四次工业革命相关产业的意愿，之后前往釜山西面强调年轻人的社会作用。正义党总统候选人沈相奵15日在首尔龙山站进行游说时表示，自己将与湖南百姓一起阻止大韩民国历史性的倒退。在大邱停留两天的国民之党总统候选人安哲秀15日表示，将解决青年问题和吃住等基本民生问题，以此呼吁民众给予支持。安哲秀当天还前往庆尚北道龟尾，访问了韩国前总统朴正熙的故居。