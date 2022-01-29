韩国政府考虑暂停电子出入名单和放宽保持社会距离措施

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韩国国际广播电台报道：据KBS记者报道，韩国防疫部门日前表示，正在研讨暂时停止使用进入餐厅和咖啡厅时出示的电子出入名单，另外还暗示将放宽20日以后适用的新的保持社会距离措施。韩国新冠新增确诊患者已连续六天保持在5万余例。KBS记者报道说，政府表示，将停止确认电子出入名单。疾病管理厅厅长郑银敬此前表示，目前正在研拟暂停与流行病学调查相关的电子出入名单措施。但为了推行防疫通行证, 将继续使用证明接种新冠疫苗的二维码。其间，防疫当局一直通过二维码和安心呼叫电话等出入名单追踪与确诊患者的接触情况，但随着流行病学调查改为自行填写相关信息, 社会上围绕电子出入名单管理的必要性引发了争议。另外，截至本月20日的现行保持社会距离措施预计也将部分放宽。国务总理金富谦表示，不能回避小工商户和个体户的痛苦，再次强调放宽管控措施的必要性。金富谦说，虽然医学专家们尚无法预测疫情扩散的高峰会达到何种程度，且不能操之过急，但是已经连续七个星期将疫情的痛苦强加给了小工商户和个体户，他们也是大韩民国的国民。此外，在新冠奥密克戎毒株持续扩散的情况下，新冠单日新增确诊病例连续六天达到5万余例。危重患者较14日增加8人，达到314人， 新冠死亡者也在一天内增加61人。全国居家治疗患者为24.5940万人。随着新冠自我检测试剂需求增加，从15日开始，人们可在各便利店购买检测试剂，价格为每个6000韩元，每人只能限购五个。防疫部门还表示，除了辉瑞新冠口服治疗药物Paxlovid以外，确诊患者可以在所有社区药店进行其他处方药的配药并领取药物。