韩总统候选人通过广告争取选民支持

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韩国国际广播电台报道：韩国第20届总统选举正式竞选活动开始后，各总统候选人致力于进行广告宣传，旨在通过短视频争取民心，并向选民传达候选人的核心信息。共同民主党候选人李在明打出题为“致不喜欢李在明的选民”广告。李在明诚恳承认部分选民不喜欢自己，呼吁选民再给自己一次机会。广告说：李在明并非缺点多的人，而是一个受过诸多伤害的人，这些伤害大多来自于自己站在弱者一边进行的斗争。共同民主党还将在后续广告中强调李在明的能力，广告歌曲内容为“无论何时何地发生什么问题，（李在明）都能迎刃而解。”国民力量党候选人尹锡悦在广告中展现自己受命于国民和成长为总统候选人的历程。广告打出的字句是“公正和常识已坍塌”，强调国民培养的尹锡悦是重整坍塌的公正和常识的最恰当候选人。广告说：将绝望的今天转换为希望的明天，尹锡悦受命于国民，国民培养了尹锡悦。广告歌曲内容为“已放弃拥有自己住房的理想”，突出文在寅政府的房地产问题。正义党在广播广告中介绍了向其候选人沈相奵投出一票的意义。沈相奵说，这是向社会弱势群体投出的正义的一票。正义党在广告歌曲中提出了打破两大政党格局的方案。国民之党候选人安哲秀宣传了自己军中服役、免费提供电脑杀毒软件和巨额资金回馈社会等经历，强调与其他候选人的差别。广告歌曲的内容为“安哲秀是可信任和正直的人”。