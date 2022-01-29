韩新鲜食品在中东最大的食品展上受青睐

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韩国国际广播电台报道：中东最大的食品展览会在阿联酋迪拜举行，迪拜被视为通往中东和欧洲地区的关口。全球120多个国家参加了本次食品展，韩国Kimchi、人参和香印青提(Shine Muscat)等新鲜食品受到青睐。瞄准中东市场的全球食品企业齐聚一堂，共有120多个国家的4000多家企业参加了本次中东最大规模的食品展览会。来自印度的玛蒂娜（音译）说，展览会是选购咖啡厅销售物品的最适当之地。韩国馆展出了人参、方便面和Kimchi等食品，参观者络绎不绝。阿联酋企业负责人阿米德·曼苏尔（音译）表示，自己很关心面条和拌饭等中作为基本材料使用的辣椒酱等调味料，韩国的调味料和各国的菜肴很搭配。韩国饮食在阿联酋深受欢迎，人参和方便面出口增至两倍左右。由于世界各国民众更加关注自己的身体健康，今年韩国的茶也深受关注。食品企业负责人阿尔马里（音译）表示，韩国的茶质优，适合注重健康的人饮用。中东地区的食品大部分由国外进口，韩国新鲜食品有望加大对中东地区的出口。韩国农水产食品流通公社迪拜支社长金革（音译）表示，最近韩国产新鲜水果比如草莓、香印青提之类的葡萄和梨等人气越来越高，韩国农水产食品流通公社也努力推进新鲜水果出口中东市场。目前韩国农产品出口中东市场的规模约为三亿美元，阿联酋被认为是进军中东地区的据点，韩国食品企业和政府将力促更多种类的健康食品和新鲜食品对当地出口。