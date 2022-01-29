研究称2026年韩国家债务比将排名经合组织非关键货币国第三

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韩国国际广播电台报道：韩国全国经济人联合会下属韩国经济研究院17日公布的2020-2026年非关键货币国财政健全性预测显示，韩国国家债务占国内生产总值（GDP）比重的增幅为18.8个百分点，在经合组织17个非关键货币国中排名第一。非关键货币国指不使用美元、欧元、日元、英镑、人民币这些关键货币作为法定货币的国家。研究院指出，关键货币属于安全资产，外部对关键货币国国债需求较高，因此会产生国家债务增长的效果，在评价韩国的财政健全性时，应与非关键货币国进行比较。2020-2026年韩国国家债务比将出现骤涨，而加拿大、冰岛、匈牙利等其他非关键货币国的债务比则将平均下滑1.0个百分点。韩国国家债务比将从2020年的47.9%上升至2026年的66.7%，在17个非关键货币国中的排名将从2020年的第九位上升至2026年的第三位。以2026年为准，预计加拿大排名第一，其次是以色列。研究院预测称，韩国的财政支出水平受新冠疫情影响上升并将持续到2026年，而同一时期，除土耳其外的非关键货币国出于管理财政健全性的目的，将减少政府支出。假设2020-2021年综合财政收支赤字规模占国内生产总值比重为100，2022-2026年韩国预计为88.0，而其他非关键货币国的平均值则为33.6。这意味着韩国的财政赤字减少幅度相对较小。研究院指出，最近韩国国家债务增长速度极快，且存在着快速的老龄化、公营企业高负债等风险因素，长期财政健全性正面临威胁。