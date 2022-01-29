韩政府拟在乌克兰发生紧急事态时新设出口管制咨询窗口

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韩国国际广播电台报道：尽管俄罗斯宣布从乌克兰边境撤出部分部队、当地局势有所缓和，但韩国政府仍决定在今后发生紧急事态时立刻新设“俄罗斯工作组”进行应对。产业通商资源部17日表示，虽然有分析认为乌克兰紧张局势有所缓解，但不确定性仍相当高，政府将致力于降低当地局势对出口、投资、能源供需、供应链等实体经济领域的冲击。俄罗斯工作组负责出口管制咨询，将为企业提供进出口产品是否属于美国出口管制对象等咨询。美国从2014年起对深海、极地和页岩项目有关管制产品实施出口禁令，并对克里米亚半岛实施进出口禁令等制裁措施。若俄罗斯攻打乌克兰，预计美国将进一步加强对俄制裁。产业部已与企业建立起紧急联络网，并将在美国加强对俄出口管制后举办说明会，发放对俄管制产品、技术有关资料。产业部表示，乌克兰贸易官正为当地韩企外派员工撤离提供援助，截至前一天，所有外派员工已撤离至韩国或其他周边国家。俄罗斯和乌克兰在韩国总体出口中所占比重分别为1.5%和0.1%，在俄罗斯部署军队后，韩国对两国出口仍持续增长，截至目前尚未对实体经济造成明显影响。产业部表示，虽然国际能源价格保持在高位，但是通过长期合同已确保了可供短期使用的充足货量。业界正在扩大对俄罗斯、乌克兰依赖度较高的产品的库存，对部分可能发生供给问题的产品正推动进口地多边化。