联合国北韩人权报告员访韩 与韩官员讨论北韩人权问题

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：正在访韩的联合国北韩人权问题特别报告员托马斯·奥赫亚·金塔纳（Tomas Ojea Quintana）先后与韩国外交部、统一部次官等会晤，讨论北韩人权问题。统一部表示，崔领埈次官16日接见金塔纳，就北韩人道主义现状、离散家属团聚等人道主义问题交换了意见。崔领埈表示，为增进北韩居民的实质性人权，有必要在与国际社会合作的同时改善南北关系、推动韩半岛和平，敦促北韩回应对话要求，尽快解决人道主义问题。金塔纳还与统一部人道主义合作局局长会晤，就增进北韩人权和人道主义合作的方案交换了意见。金塔纳16日下午拜访外交部第二次官崔钟文，就旨在改善北韩人权和人道主义现状的国际社会合作方案进行了探讨。崔钟文对金塔纳在过去六年任期内作出的营造北韩与国际社会扩大合作环境等建设性贡献表示感谢，并希望这些努力能实际增进北韩人权。金塔纳表示，北韩于2017年允许联合国残疾人人权特别报告员访北、2019年参加联合国人权理事会的普遍定期审议(UPR)，取得了有意义的进展。自己任期结束后将继续为改善北韩人权而努力。金塔纳17日下午在位于首尔市钟路区的首尔联合国人权办公室会见2020年9月在西海遭北韩军射杀的公务员的兄长李某。李某表示，将要求开展南北联合调查，并呼吁联合国对韩国政府和北韩提出强烈抗议。金塔纳的访韩时间将持续至本月23日，其间将收集下月提交联合国人权理事会的北韩人权报告有关资料。这是金塔纳自2016年8月上任以来第七次访韩。