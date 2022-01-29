韩83%选民表示本届大选一定投票 创十年来新高

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韩国国际广播电台报道：韩国中央选举管理委员会17日表示，有逾八成的选民表示一定会在3月9日举行的第20届总统选举中投票。这一数据创下了最近十年公职选举前实施调查的最高值，实际投票率和对选举结果产生的影响引发了关注。委员会委托韩国盖洛普面向全国1510名18周岁及以上选民实施的调查显示，83.0%的应答者表示“一定会投票”，这是2012年第18届总统选举以来进行的投票意向调查的最高值。按照大选来看，第18届大选的这一比例为78.2%，第19届大选为82.8%。按照年龄段来划分，66.4%的18-29岁人群表示一定会投票，30-39岁为84.1%、40-49岁为81.7%、50-59岁为87.2%、60-69岁为89.8%、70岁及以上为90.7%。选择候选人的最主要标准为“人品、能力、道德性”，占比40.5%。其次分别为“政策和竞选承诺”（35.1%）、“所属政党”（12.7%）、“政治经验”（5.3%）、“周边评价”（2.9%）等。89.9%的应答者表示关注这届大选，较第19届大选上升了1.8个百分点。此次调查的可信任度为95%、误差范围为±2.5个百分点，具体内容可参考中央选举管理委员会官网。