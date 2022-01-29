文在寅：韩国是稳定、可持续的外商投资对象

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅17日在青瓦台与外商投资企业有关人士举行恳谈会，呼吁外商扩大对韩投资。文在寅表示，尽管疫情当下，但韩国经济所受冲击在主要国家中最小，并展现出迅速、强劲的复苏势头，保持了较高的国家信用评级，作为稳定投资对象的地位得到了巩固。文在寅表示，韩国具有基于高技术力和生产能力的制造业，目前正构建相当于世界生产总值（GDP）85%的自贸协定平台，是稳定、可持续、有吸引力的投资对象。文在寅还表示，韩国向外国投资者提供丰富的优惠政策，包括租金减免、资本货物免关税、地方税及所得税减免等。文在寅强调，韩国政府去年与各国驻韩商会合作，为外资企业改善了22项规制。韩国将把自贸协定扩大至新北方、中南美、中东、非洲，并加强与外商投资者的沟通，及时解决投资方面的困难。青瓦台表示，当天的恳谈会对去年外商对韩投资金额接近300亿美元给予了高度评价，并致力于进一步吸引外商投资。根据《外商投资促进法》，外商投资企业是指持有5000万韩元以上的外国投资资本、拥有10%以上的议决权股份的企业，通常总部位于海外的跨国企业被称为外商投资企业。辉瑞等24家外商投资企业和美国、日本、中国、欧洲等地驻韩商会代表，政府有关部门及机构的50多名有关人士出席了当天的恳谈会。外商投资企业建议韩国政府扩大投资税额减免、现金补贴、工厂基础设施扩充等鼓励措施，吸引外商持续投资。外商投资企业还建议简化进口通关程序和外国投资者出入境防疫程序等。