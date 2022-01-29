韩累计新冠确诊病例突破200万例

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韩国国际广播电台报道：以21日0时为准，韩国累计新冠确诊病例突破200万例。这距离2020年1月20日韩国报告首例确诊病例时隔两年一个月。韩国累计确诊病例于本月6日超过100万例，仅15天内便又增加100万例。尽管单日新增确诊病例保持在10万例左右，但政府认为医疗系统仍有余力。中央灾难安全对策本部第二次长全海澈表示，由于较高的疫苗接种率、病床数量的持续扩增和针对奥密克戎的防疫体系有效重组，医疗系统有充分的余力应对疫情。上周日均新冠危重病例数为365例，重症病床启用率为33%。死亡率跌至0.36%，感染奥密克戎变异毒株的死亡率为0.18%。防疫部门表示，从21日起，新冠口服药“Paxlovid”的使用人群扩大至包括40岁年龄段基础疾病患者。防疫部门还于21日启动面向18岁及以上未接种新冠疫苗者的诺瓦瓦克斯（Novavax）疫苗接种预约工作。有意接种者可上网或电话预约，并从3月7日起在全国1.29万家委托医疗机构接种疫苗。希望直接接种者可通过Kakao Talk或NAVER预约剩余疫苗，或致电医疗机构加入等待名单。防疫部门表示，第一和第二剂接种诺瓦瓦克斯疫苗者，第三剂原则上也将接种诺瓦瓦克斯。