联合国北韩人权报告员：对北传单若影响边境地区可予以限制

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韩国国际广播电台报道：正在访韩的联合国北韩人权问题特别报告员金塔纳19日首次访问南北韩边境地区江原道铁原郡。金塔纳亲自体验了南北军事对立地区的情况，并就对北传单听取了边境地区居民的意见。居民表示，脱北者团体散布的传单大部分成为了海洋垃圾，边境地区居民生活在对战争的不安之中，言论自由虽然重要，但是损害他人利益的行为应从法律上予以限制。金塔纳表示，媒体询问对“禁止散布对北传单法”（《南北关系发展法》修正案）的意见时，自己表示，政府禁止散布有两个前提，第一是国家安全方面的原因，第二是对周边居民造成影响。金塔纳表示，该法唯一的问题是与处罚有关的条款，根据该法，最长可处以三年有期徒刑，个人的建议是对这部分进行修改。金塔纳还表示，北韩居民未能享有言论自由和与外部充分接触的自由，这是事实，我们必须承认这一事实。金塔纳承诺将把边境地区居民们的意见转达给国际社会，他还说，北韩至今不允许访问，希望也能见到北韩居民。金塔纳下午访问了位于首尔的北韩人权团体勿忘草的办公室，并与三名6.25战争国军俘虏受害者会面。金塔纳于本月15日-23日访韩，为撰写提交给联合国人权理事会的北韩人权报告收集资料。这是金塔纳自2016年8月就任以来第七次访韩，他将于今年8月卸任。