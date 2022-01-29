驻韩美军部署24架最新阿帕奇武装直升机

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韩国国际广播电台报道：美国第二航空战斗旅21日在脸书上表示，位于韩国京畿道平泽的汉弗莱斯营完成了新型阿帕奇机种AH-64E（v6型）武装直升机的部署工作。美国第二航空战斗旅表示，此次部署的新机种在致命性、生存能力、性能、机动性等方面较前一代阿帕奇直升机更加优越。美国第二航空战斗旅并未公布具体部署数量，不过据美国之音（VOA）报道，上月美国国防部阿帕奇直升机项目管理局表示，将到本月底向驻韩美军移交总计24架新型阿帕奇直升机。报道还指出，这是最新型阿帕奇直升机首次在美国本土以外地区部署。新型阿帕奇直升机重10.1吨、最高时速365公里、作战半径为480公里，直升机直径14.63米、高4.64米，被认为是地球上最强有力的武装直升机。新机种还是首款配备认知决策辅助系统(CDAS)的阿帕奇直升机。此次部署是美国国防部去年底公布的《驻外美军重新部署计划》（GPR）评估结果后续措施的一环。根据当时的评估结果，驻韩美军规模维持目前的2.85万人，曾属于循环部署部队的阿帕奇直升机部队则转换为固定部署。有分析指出，阿帕奇直升机部队的固定部署和投入最新机种不仅加强了对北韩坦克等的精准打击能力，还将起到牵制中国的效果。