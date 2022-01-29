文在寅：将根据情况灵活调整保持社会距离措施

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅表示，今后防疫重心将放在危重患者管理和医疗系统应对余力上，将根据情况变化灵活调整保持社会距离措施。文在寅21日在青瓦台召开的首席助理会议上表示，政府之所以能够调整保持社会距离措施是因为在确诊病例骤增的情况下，危重病例、死亡率、医疗系统应对余力管理仍保持着稳定。文在寅指出，随着新冠疫情的长期化，很难判断保持社会距离措施的适度标准，每个人的看法都不尽相同。防疫专家担忧奥密克戎尚未度过高峰期，小工商户和个体户则对营业时间仅有小幅延长十分不满。文在寅就最近单日新增确诊病例超过10万例表示，这在此前的预测范围之内。不过危重患者人数不及防疫部门和专家预测的一半，得到了稳定管理。文在寅还指出，死亡率持续下滑，重症病床启用率也保持稳定。对于新冠检测试剂问题，文在寅表示，供需不稳定的情况正得到缓解。产量大幅提升，销售途径限于药店和便利店，价格管控措施也得到了实施。文在寅还表示，政府正分阶段扩大无偿供应。从21日起，托儿所、老年人福利设施将免费提供，开学后还将向中小学生无偿供应。文在寅就居家治疗表示，政府将进一步扩大参与居家治疗的医院和医疗咨询中心数量，将在着重管理高风险群体、防止危重症转化的同时，尽全力提供充分的信息和咨询，消除一般群体的不安感。文在寅还指出，新学期在即，幼儿和青少年确诊病例大幅增加，对此感到担忧，教育部门和防疫部门将调查教育一线的困难，尽全力确保学校防疫有条不紊地展开。文在寅强调，疫苗接种依然重要，希望担忧副作用的未接种者积极接种诺瓦瓦克斯（Novavax）疫苗。文在寅表示，奥密克戎流行高峰期将在不久后结束，只要坚持过这段时间，将可更具信心地向着恢复日常生活前行。