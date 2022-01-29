韩国会批准16.9万亿韩元追加预算案 向332万人提供300万韩元防疫支援金

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韩国国际广播电台报道：韩国国会已批准政府与朝野达成协议的16.9万亿韩元规模的追加预算案修订案。国会21日晚召开全体会议，最终批准了追加预算案修订案，修订案较政府提交的14万亿韩元规模的原案有所增额，增加了防疫支援金的支付对象和损失补偿修订率。最终追加预算案共计增额3.3万亿韩元，包括向小工商户和弱势群体的支援死角追加支援2万亿韩元和1.3万亿韩元的防疫预算。在小工商户和弱势群体支援方面，将向332万名小工商户和个体户各支援300万韩元防疫支援金。原先的支援对象为320万人，但在增额过程中将10万名简易征税对象和2万名销售额在10亿-30亿韩元的小工商户和个体户也包括在支援范围内，共计增加了12万人。国会还增加了小工商户支援预算，将损失补偿修订率从政府原案的80%上调至90%，并向特殊雇佣劳动者和自由职业者追加提供4000亿韩元的紧急雇佣稳定支援金。针对法人出租车和租赁巴士司机的支援金也从100万韩元增至150万韩元。在1.3万亿韩元防疫预算中，包括因新冠确诊者增加而增额的1万亿韩元生活支援费和带薪休假费以及自我检测试剂支援费和感染管理津贴等。当天下午进行的最后协商因朝野围绕损失补偿修订率和追溯适用等存在意见分歧而一度陷入困境。