文在寅主持国家安全保障会议和对外经济安全战略会议 评估乌克兰局势

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韩国国际广播电台报道：在乌克兰局势一触即发之际，韩国政府也进入了紧急状态。韩国总统文在寅22日上午同时主持召开国家安全保障会议（NSC）和对外经济安全战略会议，会议评估了乌克兰事态所带来的影响。据KBS记者报道，文在寅总统在22日主持召开的国家安全保障会议和对外经济安全战略会议中，要求相关部门做好迅速、彻底的应对工作。自去年10月底成立对外经济安全战略会议机制以后，文在寅当天是首次联合主持召开国家安全保障会议和对外经济安全战略会议。与会官员在会上重点商讨了确保驻乌克兰当地韩国侨民与企业安全的对策。以当地时间20日为基准，滞留在乌克兰的韩国公民有64人，其中30人表示希望留在当地。此前20日，国家安保室室长徐薰主持召开了国家安全保障会议紧急情况评估会议，讨论了韩国侨民和进驻当地韩企的安全对策方案，会议内容已经获得了共享。为了最大限度地减少乌克兰事态给韩国经济带来的不确定性，对外经济安全战略会议讨论了金融与外汇市场的对策以及原材料供需不稳的应对方案等。韩国产业界担心此次乌克兰事态会导致包括油价在内的能源价格暴涨和粮价上涨。此前，文在寅14日首次亲自主持召开对外经济安全战略会议时表示，在经济和安全问题上没有任期的界线，要求相关部门制定乌克兰事态的对策方案。