去年韩新生儿人数减至26万余人 再创新低

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韩国国际广播电台报道：去年韩国新生儿人数减至26万余人，再创历史最低值。这是生育率剧减和新冠疫情造成的结果。另一方面，去年死亡人数同比增加也进一步加快了人口的减少。据统计厅发布的统计资料显示，去年新生儿人数共计26.0500万人，相较2020年减少1.18万人。全年新生儿人数自2017年减至40万人以下后，时隔三年跌破30万人，去年进一步减至26万人，连年创下历史最低值。代表每名女性一生生育子女数的总和生育率为0.81名，在经合组织成员国中仍是最低值。新生儿人数有所减少，死亡人数却呈增加势头。受人口老龄化等影响，去年死亡人数为31.78万人，创历史最高值。人口自然减少5.73万人，相较首次出现人口自然减少的2020年，去年的减幅增加两万人以上。统计厅人口动向科长卢亨俊表示，新生儿人数将持续维持减少势头，受老龄化影响，死亡人数将持续增加，因此预计今后将继续出现人口自然减少现象。女性生育年龄也进一步推迟，女性平均生育年龄为33.4岁，提高了0.2岁，20岁年龄段生育女性同比减少10%以上。婚后两年内出生的新生儿减少10%以上，婚后超过五年出生的新生儿增加1.8%，显示出新婚夫妇推迟生育。严峻的低生育率趋势，加之因新冠疫情而推迟结婚和生育，预计人口减少速度也将进一步加快。