韩第20届总统选举海外公民投票启动

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韩国国际广播电台报道：韩国第20届总统选举海外公民投票工作在全球110余个国家启动。投票以国外缺席投票者和在外选举人为对象，为期六天。投票工作于各国当地时间23日早8时起开始。选举人须经过体温检测、手部消毒、佩戴一次性手套等防疫流程后方可投票。一名居住在美国洛杉矶的海外公民表示，希望自己的一票能为大韩民国带去力量。身在海外，祖国过得好是非常重要的。美国境内的登记选举人最多，华盛顿、洛杉矶等14个地区共设置了35个投票点。美国境内拥有选举权的海外公民总计88万人，其中此次登记的选举人为5.3万余人。中国境内共有2.9万余名选举人登记，仅次于美国。居住在天津的30余名侨民乘坐两个多小时的大巴前往位于北京的韩国驻中国大使馆参与投票。一名海外公民表示，虽然身在海外，但是很关注韩国的总统选举，也希望能与孩子一起体验这样的活动。本次海外投票总计在115个国家设置了219个投票点，登记选举人为22.6万余人，较2017年第19届大选（29.4万余人）减少23%。这主要受到了新冠疫情的影响，不过也有国家的登记选举人增加。据泰国海外公民投票管理委员会方面表示，尽管与新冠疫情前相比，已有30%多的侨民回国，但是登记选举人数增长了7%-8%。驻扎在黎巴嫩、阿联酋、阿曼、南苏丹的派遣部队也开始投票。仅战争风险较高的乌克兰停止投票工作。