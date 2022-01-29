韩政府与驻俄乌韩企建立紧急联络网 驻乌43名外派员工撤离至安全地带

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韩国国际广播电台报道：随着乌克兰局势日渐升级，当地13家韩国企业的43名外派员工已撤离至安全地带。另外，俄罗斯当地的120余家韩国企业已与政府建立紧急联络网，政府就出口企业提出的11项困难中的10项采取了措施。产业通商资源部24日在政府首尔办公楼召开第25次通商推进委员会会议，就乌克兰局势的应对情况和今后的计划交换了意见。通商交涉本部长吕翰九主持会议。一旦乌克兰局势恶化，进入俄罗斯、乌克兰当地市场的韩国企业和中小出口企业都将受到影响，为向企业提供援助，政府正以大韩贸易投资振兴公社和贸易协会为中心构建紧急联络网，并实时听取企业的困难事项。截至目前，韩国企业所受影响有限，均表示将继续开展业务。不过若事态恶化或长期化，预计企业将面临物流及贸易紊乱、当地经济活动受限等问题。吕翰九强调，将密切关注当地局势对贸易、投资、能源供需等经济各领域造成的影响，并实时跟踪当地企业的情况，尽全力制定支援对策。当天会议还对关于今年4月提交《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）申请书的社会性讨论结果进行了评估，并探讨了对策完善方向。今后政府将通过有关部门联合工作组，发掘加入协定后的损失援助、竞争力提升等政策课题，同时进一步听取有关方面的意见，推动形成国民共识。政府表示，主席国新加坡和副主席国兼保存方新西兰、澳大利亚在与韩国的长官级别磋商中，对韩国申请加入协定持友好态度。政府还就美国正推进的“印太经济框架”（IPEF）的有关动向和应对计划进行了探讨。政府重申将从国家利益最大化的观点出发，综合考虑经济合作效果、对韩国企业的影响、主要国家立场等因素后做出决定。另外，会议讨论了《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）、《韩国-新加坡数字伙伴协定》（DPA）等数字贸易推进情况。