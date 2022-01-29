世卫组织选定韩国为生物人才培养中心 援助中低收入国家生产疫苗

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韩国国际广播电台报道：世卫组织当地时间23日宣布选定韩国为“世卫组织全球生物人才培养中心”。人才培养中心提供关于疫苗、生物医药品生产流程的教育和培训，旨在实现中低收入国家的疫苗自给。新冠疫情暴发后，各国疫苗不平等问题日渐凸显，为培养疫苗无法自给的中低收入国家的生物科技能力，世卫组织开展了人才培养中心项目。考虑到韩国生物科技企业的疫苗生产能力、教育设施等基础设施情况，世卫组织选定韩国为生物人才培养中心。三星生物制剂、SK生物科技、Celltrion等韩国生物科技企业拥有全球第二的生物医药品生产能力。韩国政府自去年5月韩美首脑会谈以来，积极推动旨在将韩国打造为全球疫苗枢纽的相关政策。为配合世卫组织的决定，韩国将在仁川松岛、忠清北道五松扩充生物科技生产流程公共实习场所，并新增两处教育设施和专业培训设施。为实现今年年内培养370名全球生物科技培训生的目标，韩国将从7月起开展实际教育。其中310人将接受疫苗、生物医药品开发和生产的理论教育及全球医药品品质管理标准基本教育。其余60人来自亚太地区发展中国家，将在亚行的资助下接受生物科技生产流程实习教育。此外，150名韩国培训生也将成为今年的教育对象。韩国还将在2025年生物生产教育设施建成后，每年邀请2000名来自发展中国家的培训生来韩学习。