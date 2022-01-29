韩财长：液化石油气、压缩天然气车辆从2024年起排除在低公害车之外

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韩国国际广播电台报道：韩国正在推进从2024年和2025年起分别将液化石油气（LPG）、压缩天然气（CNG）车辆和混合动力车辆排除在低公害车之外。韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基24日在政府首尔办公楼召开第19次创新增长BIG3（未来车、生物保健、系统半导体）促进会议。洪楠基表示，根据车辆普及情况，将围绕电动汽车、氢能汽车重组购买补贴和税额支援体系。洪楠基表示，液化石油气和压缩天然气车辆将从2024年起，混合动力车辆将从2025年到2026年起被排除在低公害车之外，不过考虑到温室气体减排效果、价格竞争力等问题，仍将对零部件企业提供支援。政府还决定探讨将混合动力车、电动汽车、氢能汽车的税额减免措施延长2-3年，相关措施原本截至今年底。政府还将推进提高半导体产业竞争力。洪楠基表示，将迅速推进电力半导体、人工智能半导体、尖端感应器开发项目，并制定电力半导体综合发展战略，争取年内申请可行性调查。此外，还将集中培养16440名半导体核心人才。洪楠基还就数字保健服务产业表示，将积极为数字医疗器械、人工智能诊断器械等以数据为基础的融合型保健器械的开发提供支援。同时，还将不断加强制度基础，推进制定《数字保健产业振兴法》等。政府今年将提供援助，确保66万亿韩元规模的民间设备投资计划顺利执行。其中汽车领域投资额为7.7万亿韩元、半导体为57.1万亿韩元、医药品为1万亿韩元。