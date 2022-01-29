联合国北韩人权报告员：应尽快向北韩提供疫苗

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：联合国北韩人权问题特别报告员金塔纳结束为期九天的访韩日程，于23日召开记者见面会，就北韩人权有关问题进行了评价。金塔纳表示，国际社会应向北韩提供6000万剂新冠疫苗，韩国国会应重新评估“禁止散布对北韩传单法”。金塔纳敦促国际社会就向北韩提供6000万剂疫苗达成一致，确保所有北韩居民至少能够接种两剂疫苗。金塔纳强调，疫苗应尽快供给，这是因为为改善北韩人权，有必要促使北韩尽快开放边境、重启交流。对于2020年韩国海洋水产部公务员在西海遭北韩军射杀事件，金塔纳表示，韩国政府应向遗属公开事件的有关信息。去年1月，被射杀公务员遗属向法院提起了请求公开死亡事件有关信息的诉讼，法院于去年11月裁定政府应向遗属公开除军事机密外的信息，但青瓦台表示不服并已提起上诉。金塔纳还对2020年韩国国会通过的“禁止散布对北韩传单法”持批判态度。金塔纳表示，已建议韩国政府从国会层面上启动对该法的再评估程序。金塔纳特别提到“处以三年以下有期徒刑或3000万韩元以下罚金”的条款，指出这些过于严格的部分需要韩国国会进行重新评估。金塔纳还批评称，文在寅政府连续三年不参与联合国北韩人权决议案的共同提案是“倒退一步”，有可能向北韩政府传递错误的信息。金塔纳表示，对北制裁对北韩居民的人权状况造成了负面影响。他指出，虽然对北制裁未禁止人道主义援助，但是仍存在负面影响，例如农业工具和肥料进口受限，导致北韩农业生产恶化。金塔纳于24日离开韩国，他将根据此次访问所收集的资料撰写北韩人权报告，并提交给定于下月召开的联合国人权理事会会议。此次也是金塔纳最后一次访韩，他的任期截至今年8月。