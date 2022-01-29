韩美外交、能源部长通话 探讨乌克兰和韩半岛问题

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韩国国际广播电台报道：韩美外长通电话，探讨乌克兰局势和韩半岛问题。韩国外交部表示，外交部长官郑义溶26日同美国国务卿布林肯通电话，就乌克兰局势、韩半岛问题、伊朗问题等相互关心的事宜交换了意见。这距离二人本月12日在美国夏威夷会晤仅时隔两周。外交部表示，双方就乌克兰局势深入交换了意见，指出俄罗斯武力侵略乌克兰是违反《联合国宪章》原则的行为并予以强烈谴责，敦促俄罗斯立即停止侵略行动。双方重申对乌克兰主权、领土完整和独立的支持。韩方表示，将就乌克兰局势与国际社会保持紧密协调，并表达了强烈的合作决心。布林肯对此表示感谢。外交部表示，双方还就近期韩半岛局势交换了意见。双方商定，将基于两国间协调后的对北战略，继续努力推动韩半岛无核化和永久和平。双方还就恢复伊朗核协议谈判进展、韩国国内被冻结伊朗资金转移问题交换了意见。美国国务院发布报道资料称，布林肯与郑义溶就俄罗斯侵略乌克兰问题通电话。美国国务院表示，布林肯说明了拜登公布的新一轮高强度制裁措施的详细内容以及新的对俄进口限制措施。布林肯再次强调，为了使俄罗斯政权付出巨大代价，同盟国和伙伴国之间的合作至关重要。美国国务院还表示，布林肯对韩国明确谴责俄罗斯、文在寅总统宣布参与国际社会制裁行动以及努力确保石油及能源市场稳定的努力表示感谢。双方还重申了韩美同盟的重要性，并强调为使俄罗斯停止战争，国际社会必须共同应对。另外，韩国产业通商资源部长官文胜煜26日与美国能源部部长詹妮弗·格兰霍姆举行视频会谈,双方一致同意不能使俄罗斯侵略乌克兰的行为对全球能源市场造成负面影响，并就韩美等全球主要国家的应对方案进行了探讨。双方商定，作为应对方案的一环，将在国际能源署（IEA）和同盟国投放储备油问题上保持积极合作。产业部将就投放储备油问题与有关部门和业界进行协商。