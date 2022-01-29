韩3月1日起暂停使用防疫通行证

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韩国国际广播电台报道：韩国从3月1日起暂停在公共场所使用防疫通行证。中央灾难安全对策本部第二次长全海澈28日在政府首尔办公楼召开的会议上表示，考虑到奥密克戎防疫体系重组、年龄及地区公平性问题，将从3月1日起暂停在餐厅、咖啡厅等所有11类公共场所使用防疫通行证。全海澈表示，防疫通行证制度在死亡率较高的德尔塔变异毒株流行的情况下引入，旨在帮助已完成新冠疫苗接种者恢复日常生活、保护未接种者。但最近确诊病例骤增，保健所的大量人力和资源都投入到发放防疫通行证阴性确认书上，通过此次措施，这部分人力和资源将可集中管理高风险群体确诊患者，奥密克戎应对能力将得到加强。政府将在本周内向全国258个保健所派遣3000名来自42个中央部门的公务员，还将按顺序投入1000名军队人员。另外，3月内将供应2.1亿份快速抗原检测试剂。全海澈表示，总体供需不存在问题，政府将从本周起向儿童、学生、弱势群体等每周免费发放两次检测试剂，向药店、便利店进行充分供应。随着奥密克戎感染病例扩散，韩国确诊病例自1月第三周起每周翻倍。全海澈表示，日均新增确诊病例较去年底德尔塔流行高峰期增长了16倍多，但危重病例和死亡者、病床启用率等核心指标得到了较为稳定的管理。若今后各防疫指标继续保持稳定，将听取国民意见，制定新的防疫措施调整方案。