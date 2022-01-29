韩统一部敦促北韩维持暂停洲际弹道导弹试射措施

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部敦促北韩维持暂停洲际弹道导弹和核试验的措施。统一部发言人28日在例行记者会上表示，北韩应维持主动向国际社会作出的承诺，并尽快重返对话与合作之路。对于北韩前一天试射弹道导弹是否属于撤回此前承诺的暂停核试验和洲际弹道导弹试射措施，这位发言人在回应中使用了“导弹”这一措辞说，北韩应暂停导弹发射等逆韩半岛和世界和平潮流的行为。发言人还指出，韩方注意到北韩声称国家宇宙开发局和国防科学院为研发侦查卫星进行了试验，将在精密分析的基础上判断此次发射的意义并应对今后的所有可能。另外，国防部28日上午在长官徐旭的主持下召开主要指挥官会议，就乌克兰局势和北韩连续发射导弹等状况进行评估。徐旭表示，韩半岛局势和国际安全局势从年初起就十分严峻。北韩此次发射导弹显示了试图在乌克兰局势之中吸引国际社会关注的“强对强”基调。徐旭强调，须应对北韩进一步发射导弹。对于乌克兰局势，徐旭表示，俄罗斯采用了结合网络战、心理战和非正式战的“混合战术”，精准打击了乌克兰的国家和军事重要设施，应牢记这对韩国安全的启示并检查应对态势。会议还就应对北韩核与导弹威胁的战力进行了评估，包括通过中程和远程拦截导弹的战力化和性能提升来扩大导弹防御范围等。国防部指出，“爱国者”系统性能的改善，再加上驻韩美军“萨德”系统、远程地对空导弹（L-SAM）试射成功、“天弓-II”（M-SAM II）战力化等，为末端拦截导弹防御体系的构建打下了基础，是有意义的进展。