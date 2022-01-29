KBS调查显示：李在明、尹锡悦支持率均为39.8%

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韩国国际广播电台报道：距离韩国总统选举还剩九天，按照过往经验，这一时期的民意将决定最终结果，不过KBS的民调结果显示，李在明和尹锡悦的支持率均为39.8%。对于“假设明天是选举日，将投票给哪位候选人”的问题，李在明、尹锡悦均获得了39.8%的支持率。沈相奵为3.1%、安哲秀为8.2%。由于摇摆层做出了选择，1月尹锡悦、2月李在明支持率分别上升导致二者支持率差距消失，目前支持率持平。从不同年龄层来看，两名候选人在30-39岁选民的支持率上不分上下，李在明在40-59岁人群中支持率领先，尹锡悦则在更年轻和年长的人群中领先。按照地区划分，尹锡悦在首尔和岭南地区领先，李在明在湖南地区领先。二人在仁川及京畿道、忠清道、济州和江原地区难分胜负。对于谁有可能当选的提问，选择尹锡悦的应答者最多，但是与李在明的差距有所缩小。更多应答者认为，在经济发展、新冠疫情应对等方面，李在明将处理得最好。在房地产、国民团结等问题上，两名候选人所获得的评价相似，处于统计误差范围之内。36.9%的应答者认为李在明在电视辩论会上的表现更好，20.2%的应答者选择了尹锡悦。另外，37.9%的应答者认为李在明的竞选承诺更好，尹锡悦的这一比例为31.3%。本次调查由KBS委托韩国Research于24日-26日面向全国2000名18周岁及以上成人进行，可信任度为95%，误差范围为±2.2个百分点，具体内容可参考KBS官网。